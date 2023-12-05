Cephe hattından sıcak görüntüler! Gazze'ye güneyden giren İsrail'e Hamas karşılık veriyor

İsrail ordusu Gazze'nin güneyine de kara saldırısı başlatırken, Hamas ise İsrail ordusuna karşı Gazze'yi savunmaya devam ediyor. Han Yunus'ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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