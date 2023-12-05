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Cephe hattından sıcak görüntüler! Gazze'ye güneyden giren İsrail'e Hamas karşılık veriyor

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 16:50
Güncelleme:05.12.2023 16:50
İsrail ordusu Gazze'nin güneyine de kara saldırısı başlatırken, Hamas ise İsrail ordusuna karşı Gazze'yi savunmaya devam ediyor. Han Yunus'ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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