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Cephe hattında 25 yerleşim yeri kurtarıldı! Putin’in gizli mesajı…

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Giriş: 07.10.2020 16:30
Güncelleme:07.10.2020 16:31
Ermenistan’ın sivilleri hedef alan kalleş saldırısının ardından Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için harekata başladı. Ermenistan bozguna uğrarken askerler araçları ve silahları bırakarak arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı. Çaresiz kalan Ermenistan Batı’ya ağlarken PKK terör örgütü mensuplarını cephe hattına taşımaya başladı. Azerbaycan ordusu havadan ve karadan başlattığı harekatı başarıyla sürdürürken 25 yerleşim yeri kurtarıldı. Cephe hattındaki son durumu A News Koordinatörü Orhan Sali harita üzerinden tek tek anlattı. Orhan Sali, Azerbaycan’ın haklı mücadelesini engellenmeye çalışanların olduğunu Rusya’nın ve Batı’dan gelen açıklamaların bunlara örnek olduğunu söyledi. Satır arasında Rusya lideri Putin’nin bir mesaj verdiğini belirten Sali, “Putin’nin ‘Biz Ermenistan ile müttefikiz Ermenistan topraklarını koruruz ancak Karabağ Ermenistan toprağı değil.’ dediğini ifade etti.
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