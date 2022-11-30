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CENTCOM PKK/YPG'nin arka bahçesi mi? Adım adım harekatta hedefler neler? Suriye’de kimler oyun dışı kalıyor?

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 16:34
Kara harekatına ABD neden karşı? ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden ne zaman çekilecek? Pentagon'un açıklaması ne anlama geliyor? Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Araştırmacısı Mustafa Caner A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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CENTCOM PKK/YPG’nin arka bahçesi mi?
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