CENTCOM PKK/YPG'nin arka bahçesi mi? Adım adım harekatta hedefler neler? Suriye’de kimler oyun dışı kalıyor?

Kara harekatına ABD neden karşı? ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden ne zaman çekilecek? Pentagon'un açıklaması ne anlama geliyor? Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Araştırmacısı Mustafa Caner A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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