Cendere Caddesi sular altında kaldı

Dün İstanbul’da etkili olan sağanakta Büyükşehir Belediyesi'nin "altyapı sorununu çözdük" dediği yerler sular altında kaldı. Cendere Caddesi üzerinde bir duvar yıkıldı. O bölgede son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.