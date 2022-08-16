16 Ağustos 2022, Salı
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Cendere Caddesi sular altında kaldı
Dün İstanbul’da etkili olan sağanakta Büyükşehir Belediyesi'nin "altyapı sorununu çözdük" dediği yerler sular altında kaldı. Cendere Caddesi üzerinde bir duvar yıkıldı. O bölgede son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.