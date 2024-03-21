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Cenabı Hakkın emri: Zekat! Mazluma uzanan el olalım

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 09:02
11 ayın sultanı Ramazan'dayız. Bu mübarek ayın özü paylaşmaktır. “Mülk Allahındır” düsturuyla varlık da paylaştıkça çoğalır. Tıpkı mutluluk gibi. Yardımlar elbette yakın çevremizdeki ihtiyaç sahiplerinden başlar ama; birçok sivil toplum kuruluşu bu yardımların; başta İsrail işgali altındaki Gazze olmak üzere, uzak diyarlardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına da vesile oluyor. Bu noktaya dikkat çeken ilahiyatçı-yazar Ümit Özdemir, zekatın ve paylaşmanın önemi konusunda da birbirinden önemli bilgiler verdi.
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