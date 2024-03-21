Cenabı Hakkın emri: Zekat! Mazluma uzanan el olalım

11 ayın sultanı Ramazan'dayız. Bu mübarek ayın özü paylaşmaktır. “Mülk Allahındır” düsturuyla varlık da paylaştıkça çoğalır. Tıpkı mutluluk gibi. Yardımlar elbette yakın çevremizdeki ihtiyaç sahiplerinden başlar ama; birçok sivil toplum kuruluşu bu yardımların; başta İsrail işgali altındaki Gazze olmak üzere, uzak diyarlardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına da vesile oluyor. Bu noktaya dikkat çeken ilahiyatçı-yazar Ümit Özdemir, zekatın ve paylaşmanın önemi konusunda da birbirinden önemli bilgiler verdi.

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