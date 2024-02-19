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Cemrenin düşmesi neyin habercisi? İlkbaharda hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 15:47
İlk cemre havaya düştü. Böylece bahar mevsimine giriş yapıldı. Peki hava durumu nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir anlattı.
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