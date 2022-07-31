Cemevlerine saldıran şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da üç Cemevine saldırı düzenlendi. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen saldırgan, Eskişehir’e kaçarken yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokatif saldırının her yönüyle soruşturulduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da saldırılara tepki gösterdi.