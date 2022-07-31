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Cemevlerine saldıran şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 10:42
Ankara'da üç Cemevine saldırı düzenlendi. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen saldırgan, Eskişehir’e kaçarken yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokatif saldırının her yönüyle soruşturulduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da saldırılara tepki gösterdi.
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