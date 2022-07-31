31 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cemevlerine saldıran şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da üç Cemevine saldırı düzenlendi. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen saldırgan, Eskişehir’e kaçarken yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokatif saldırının her yönüyle soruşturulduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da saldırılara tepki gösterdi.