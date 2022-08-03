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Cemevi saldırısında terör izine rastlandı! Cemevi saldırısında THKP/C izi

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Giriş: 03.08.2022 13:27
Ankara'daki 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Saldırganın olay öncesi sık sık görüştüğü bir kişi daha İzmir'de gözaltına alındı. Sorgusu için Ankara'ya götürülen şüphelinin THKP/C terör örgütünün açık alan yapılanması ile bağlantısı tespit edildi.
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Cemevi saldırısında THKP/C izi
Cemevi saldırısında THKP/C izi
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