Cemevi saldırısında terör izine rastlandı! Cemevi saldırısında THKP/C izi

Ankara'daki 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Saldırganın olay öncesi sık sık görüştüğü bir kişi daha İzmir'de gözaltına alındı. Sorgusu için Ankara'ya götürülen şüphelinin THKP/C terör örgütünün açık alan yapılanması ile bağlantısı tespit edildi.

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