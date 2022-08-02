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Cemevi saldırılarında gözaltı sayısı 3 oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2022 14:01
Ankara'da üç Cemevine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirildi, gözaltı sayısı üçe yükseldi. Şüphelilerden birinin terör bağlantısı tespit edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Cemevi saldırılarında gözaltı sayısı 3 oldu
Cemevi saldırılarında gözaltı sayısı 3 oldu
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