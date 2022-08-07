Cemal Enginyurt üzerinde yürüdü, koruması Latif Şimşek’i darp etti

Çıkardığı gerginliklerle bilinen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, bu sefer de canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştı. Diğer konukların araya girmesiyle ortalık sakinleşse de reklam arasında Enginyurt'un koruması, Şimşek'i darp etti.

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