Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları! Uzman isim A Haber’de

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılma kararı gündemde bomba etkisi yarattı. Mezarlık açılacak ve adli tıpta DNA örnekleri alınıp test edilecek. Cem Garipoğlu’nun daha önce yayınlanan otopsi fotoğraflarını A Haber canlı yayınına katılan dedektif Savaş Kurtbaba değerlendirdi.

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