27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları! Uzman isim A Haber’de

Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları! Uzman isim A Haber’de

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2024 12:46
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılma kararı gündemde bomba etkisi yarattı. Mezarlık açılacak ve adli tıpta DNA örnekleri alınıp test edilecek. Cem Garipoğlu’nun daha önce yayınlanan otopsi fotoğraflarını A Haber canlı yayınına katılan dedektif Savaş Kurtbaba değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor
A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor
Otopsi fotoğrafları ne anlatıyor?
Otopsi fotoğrafları ne anlatıyor?
16 gemi Boğaz’da!
16 gemi Boğaz’da!
Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?
Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?
Hizbullah saldırısı A Haber’de
Hizbullah saldırısı A Haber'de
Baş döndüren diplomasi trafiği
Baş döndüren diplomasi trafiği
Terör inleri imha edildi
Terör inleri imha edildi
Garipoğlu’nun mezarı 10 yıl sonra açılacak!
Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açılacak!
Haiti Devlet Başkan BM kürsüsünde sürahiyle su içti!
Haiti Devlet Başkan BM kürsüsünde sürahiyle su içti!
Bakan Yerlikaya A Haber’de: Narin’in katilleri cezasını bulacak!
Bakan Yerlikaya A Haber'de: Narin'in katilleri cezasını bulacak!
Başkan Erdoğan’dan kılıçlı yemine tepki: Cezasını ağır çekecekler
Başkan Erdoğan'dan kılıçlı yemine tepki: Cezasını ağır çekecekler
Başkan Erdoğan’dan BM’ye İsrail tepkisi: Utanç vesilesi
Başkan Erdoğan'dan BM'ye İsrail tepkisi: Utanç vesilesi
Daha Fazla Video Göster