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Cem Garipoğlu'nun mezarında naylon poşet şüphesi!

Cem Garipoğlu'nun mezarında naylon poşet şüphesi! "El koyma ve inceleme" talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 19:08
Münevver Karabulut'un ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarındaki naylon poşetin incelenmesini talep etti. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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