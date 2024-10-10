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Cem Garipoğlu'nun cenazesi defnedilecek

Cem Garipoğlu'nun cenazesi defnedilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 12:24
Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin ona ait olduğu DNA raporu ile kesinleşmişti. Garipoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
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