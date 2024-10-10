Cem Garipoğlu'nun cenazesi defnedilecek

Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin ona ait olduğu DNA raporu ile kesinleşmişti. Garipoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN