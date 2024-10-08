Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu A Haber'de! Mezardaki kişi o mu?

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun açılan mezarında şeffaf naylon bir poşet bulunmuştu. Gözler DNA örnekleri için Adli Tıp kurumuna çevrilmişti. Garipoğlu'nun Adli Tıp raporuna ilk kez A Haber ulaştı. Mezardaki kişi ile Garipoğlu'nun DNA örnekleri eşleşti.

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