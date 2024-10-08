08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu A Haber'de! Mezardaki kişi o mu?

Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu A Haber'de! Mezardaki kişi o mu?

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2024 11:57
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun açılan mezarında şeffaf naylon bir poşet bulunmuştu. Gözler DNA örnekleri için Adli Tıp kurumuna çevrilmişti. Garipoğlu'nun Adli Tıp raporuna ilk kez A Haber ulaştı. Mezardaki kişi ile Garipoğlu'nun DNA örnekleri eşleşti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu A Haber’de!
Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu A Haber'de!
Bugün mesele Beyrut değil Ankara’dır
"Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır"
İsrail’in kapasitesi yetmez
"İsrail'in kapasitesi yetmez"
A Haber ekipleri sıcak bölgede
A Haber ekipleri sıcak bölgede
İsrail ve İran gerilimin perde arkası!
İsrail ve İran gerilimin perde arkası!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
Cinayetin sırrı kayıp 8 günde mi?
Cinayetin sırrı kayıp 8 günde mi?
İsrail’in hedefi havadan denizden abluka
"İsrail’in hedefi havadan denizden abluka"
Devlet Discord’a el attı
Devlet Discord’a el attı
Garipoğlu’nun raporunu ne zaman açıklayacak?
Garipoğlu'nun raporunu ne zaman açıklayacak?
Meclis’te İsrail tehdidi oturumu
Meclis'te "İsrail tehdidi" oturumu
Lübnan’dan tahliyeler! Dıişişleri duyurdu
Lübnan’dan tahliyeler! Dıişişleri duyurdu
Daha Fazla Video Göster