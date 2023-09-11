11 Eylül 2023, Pazartesi
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Çelişkilerin partisi İYİ Parti'den Mansur Yavaş adımı: İş birliği zemini oluşursa hayır demeyiz kapıyı kapatmadık
Gelen çelişki dolu açıklamalarla siyaset gündeminde yer alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da yerel seçimlerde CHP'den farklı bir aday çıkaracaklarını ifade ederken "İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek." demişti. Bu açıklamalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara adayı olacağını duyururken konuya ilişkin ilk açıklama İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale, Akşener'in aksine son aşamada bir iş birliği zemini oluşursa hayır demeyeceklerini ifade ederken kapıyı kapatmadıklarını vurguladı. İşte detaylar...