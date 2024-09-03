03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Çelik'ten Özel’in ‘erken seçim’ açıklamasına net yanıt!

Çelik'ten Özel’in ‘erken seçim’ açıklamasına net yanıt! "Protokolde ağırlanması hakarete alkıştır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2024 19:46
Güncelleme:03.09.2024 20:19
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından konuştu. AK Parti'de kongre sürecinin başladığını belirten çelik, 12 Ekim’de belde kongrelerinin yapılacağını, 28 Aralık’ta ise il kongrelerinin başlayacağını söyledi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim açıklamasına da yanıt verdi. Gündeminde teğmenlerin kılıçlı yemini de vardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel: Bir duble rakı içtim, ben içtiğimi gizlemem
Özel: Bir duble rakı içtim, ben içtiğimi gizlemem
Özel’in ‘erken seçim’ açıklamasına yanıt!
Özel’in ‘erken seçim’ açıklamasına yanıt!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Türkiye’de!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Türkiye'de!
Narin’in DNA’sı neden amcasının aracında çıktı?
Narin'in DNA’sı neden amcasının aracında çıktı?
Bahçeli’den teğmenlerin yemin töreni hakkında açıklama
Bahçeli'den teğmenlerin yemin töreni hakkında açıklama
Teğmenlere hakaret kabul edilemez
"Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
Hamas’tan ateşkes açıklaması!
Hamas'tan ateşkes açıklaması!
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılında!
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılında!
Numan Kurtulmuş’tan Devlet Bahçeli’ye ziyaret
Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Bakan Tunç: Tutuklama kararı tedbirdi
Bakan Tunç: Tutuklama kararı tedbirdi
Evlat nöbetinde 5 yıl geride kaldı
Evlat nöbetinde 5 yıl geride kaldı
Uluslararası terör şirketi: PKK/YPG! Terörün finans kaynakları
Uluslararası terör şirketi: PKK/YPG! Terörün finans kaynakları
Daha Fazla Video Göster