Çelik'ten Özel’in ‘erken seçim’ açıklamasına net yanıt! "Protokolde ağırlanması hakarete alkıştır"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından konuştu. AK Parti'de kongre sürecinin başladığını belirten çelik, 12 Ekim’de belde kongrelerinin yapılacağını, 28 Aralık’ta ise il kongrelerinin başlayacağını söyledi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim açıklamasına da yanıt verdi. Gündeminde teğmenlerin kılıçlı yemini de vardı.

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