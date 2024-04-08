08 Nisan 2024, Pazartesi
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Çelik'ten İsrail tepkisi: Cumhurbaşkanımız Gazze için önemli diplomasi yürüttü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs duruşu konusunda açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.