Çelik: “Türkiye’nin gençleri tarihin yönünü belirleyen olayların içinde olacak”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Üsküdar’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda gençlerle bir araya geldi. Çelik, “Türkiye’nin gençleri tarihe sadece şahitlik etmiyor, aynı zamanda tarihin yönünü belirleyen olayların içinde bizzat yer alıyor” sözleriyle gençlere seslendi. Dünya siyasetini etkileyen kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gençlerin sürecin merkezinde olduğunu vurgulayan Çelik, bu buluşmalara büyük önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlarla da samimi diyaloglar kuran Çelik, esnaf ve gençlerin düşüncelerini dinledi. Programda ayrıca AK Parti milletvekilleri, hükümetin projelerini, ekonomi politikalarını ve “Terörsüz Türkiye” vizyonunu vatandaşlara aktardı. Milletvekili Zehranur Aydemir, “Üsküdar’dan nice gençler Türkiye siyasetine yön verecek” dedi. Türkiye Yüzyılı buluşmalarının 81 il ve 973 ilçede hayata geçirildiğini belirten AK Parti teşkilat yöneticileri, bu kapsamda bin 700 programın yapılacağını açıkladı. Çelik’in konuşması, gençlerin tarihe yön veren bir kuşağın temsilcisi olacağı vurgusuyla dikkat çekti.

