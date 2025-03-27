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Çelik: Özel siyasi vesayet altındadır!

Çelik: Özel siyasi vesayet altındadır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 19:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından yaptığı provokatif çağrılara ve Başkan Erdoğan'ın ailesine yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasetten uzak, zehirli bir dil kullandığını belirterek, "Özel, siyasi vesayet altındadır" ifadelerini kullandı.
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Çelik: Özel siyasi vesayet altındadır!
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