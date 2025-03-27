Çelik: Özel siyasi vesayet altındadır!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından yaptığı provokatif çağrılara ve Başkan Erdoğan'ın ailesine yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasetten uzak, zehirli bir dil kullandığını belirterek, "Özel, siyasi vesayet altındadır" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN