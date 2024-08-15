Çelik kubbe güçleniyor! Hisar-o ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi

Gök vatanın güvenliğinde büyük rol oynayan ve Türkiye’yi havadan gelecek tehditlere karşı etkin şekilde koruyacak olan çelik kubbenin en önemli üyelerinden biri hisar o ilk uzun menzil atışını yaptı.

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