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Çelik kubbe güçleniyor! Hisar-o ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi

Çelik kubbe güçleniyor! Hisar-o ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 18:32
Gök vatanın güvenliğinde büyük rol oynayan ve Türkiye’yi havadan gelecek tehditlere karşı etkin şekilde koruyacak olan çelik kubbenin en önemli üyelerinden biri hisar o ilk uzun menzil atışını yaptı.
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Çelik kubbe güçleniyor!
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