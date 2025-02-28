Çelik: Devletin pazarlığı söz konusu değildir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Merkezi’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. İmralı’nın silah bırakma çağrısını değerlendiren Çelik, "Devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir" dedi. Irak ve Suriye’deki tüm terör unsurlarının tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, “Artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı” ifadelerini kullandı.

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