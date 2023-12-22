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Çekya'da ulusal yas! Üniversite saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 13:39
Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı nedeniyle 23 Aralık Cumartesi günü için ulusal yas ilan edildi. Hayatını kaybedenler için saldırının düzenlendiği üniversite binası önüne çiçekler bırakılıyor ve hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor. Bu kapsamda, resmi kurumlardaki bayraklar yarıya indirilecek ve öğle saatlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
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