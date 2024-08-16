16 Ağustos 2024, Cuma
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CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'güçlü ve müreffeh Türkiye' vurgusu: Rekorlarımızı daha ileriye götüreceğiz
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin hakka yürüyüşünün 753'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada "Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerle ilgili rekorlarımızı daha ileriye götüreceğiz. Türkiye olarak başka bir yolumuz yok. Daha yüksek demokratik standartlar, daha yüksek kalkınma standartları. Bunları hep birlikte sağlamak durumundayız. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür hale, daha etkili hale hep birlikte getirmek durumundayız" dedi.