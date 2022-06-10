10 Haziran 2022, Cuma
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Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde neler konuşuldu? PKK-YPG’nin saldırıları belgeleriyle iletildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da yaptığı görüşmenin perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre; Türkiye, Rusya tarafına terör örgütü PKK-YPG'nin saldırılarını belgeleriyle iletti. Görüşmelerde, Batı'nın sivil ölümlerini görmezden geldiği ancak sivil ölümlerinin sürekli arttığına da dikkat çekildi.