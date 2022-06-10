Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde neler konuşuldu? PKK-YPG’nin saldırıları belgeleriyle iletildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da yaptığı görüşmenin perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre; Türkiye, Rusya tarafına terör örgütü PKK-YPG'nin saldırılarını belgeleriyle iletti. Görüşmelerde, Batı'nın sivil ölümlerini görmezden geldiği ancak sivil ölümlerinin sürekli arttığına da dikkat çekildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN