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Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde neler konuşuldu? PKK-YPG’nin saldırıları belgeleriyle iletildi

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Giriş: 10.06.2022 12:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da yaptığı görüşmenin perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre; Türkiye, Rusya tarafına terör örgütü PKK-YPG'nin saldırılarını belgeleriyle iletti. Görüşmelerde, Batı'nın sivil ölümlerini görmezden geldiği ancak sivil ölümlerinin sürekli arttığına da dikkat çekildi.
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