16 Mart 2022, Çarşamba
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Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi | Çavuşoğlu: Montrö sözleşmesini uygulayacağımızı açıkladık
Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Türkiye krizin çözümü için yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Moskova'da mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu krizin barışçıl şekilde sonuçlanması için çaba sarf edeceğiz. Montrö sözleşmesini uygulayacağız.dedi.