Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz. Rum tarafının çözümsüzlüğü çözüm gibi sunmasını kabul etmiyoruz, bu devir artık kapandı." dedi. Rum yönetiminin, 'Sondaj çalışmalarına başlayacağız' açıklamasını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Karşı adımı atarız, cevabımız budur" diye konuştu.

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