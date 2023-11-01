Katil İsrail'in katliam tankları Gazze'den çıkabilecek mi? Çatışma Orta Doğu'ya yayılır mı? Stratejist - Siyaset Bilimci Dr. Mehmet Bozkuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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