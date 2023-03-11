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catchup_ahaberTürkiye seçim atmosferine girdi! AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan liderliğinde videokonferans ile yapılacakudp_720p_20230311_20230311_230311125927

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Giriş: 11.03.2023 13:40
Türkiye seçim sürecine girdi. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. AK Parti'de de aday adaylığı süreci resmen başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezde il başkanlarını topluyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş AK Parti Genel Merkezi'nden detayları aktardı.
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