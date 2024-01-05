Casusluk operasyonunda 15 tutuklama

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 26'sı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Son dakika haberine göre, İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

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