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Çarpıcı fotoğraf! İşte Tel Aviv’e düşen füzeler

Çarpıcı fotoğraf! İşte Tel Aviv’e düşen füzeler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 12:04
Hizbullah'ın attığı füzeler Demir Kubbe'yi delip Tel Aviv'i hedef aldı.
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