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Cansu Akyıldırım: Fırat Sarı ile 3 yıldır ilişkim vardı

Cansu Akyıldırım: Fırat Sarı ile 3 yıldır ilişkim vardı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 14:28
Güncelleme:20.11.2024 14:29
aha fazla para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması üçüncü gününde de devam ediyor. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken duruşmanın üçüncü gününde yeni itiraflar geldi. Yoğun bakım hemşiresi Cansu Akyıldırım yaptığı savunmada çetebaşı Fırat Sarı ile 3 yıldır sevgili olduğunu vurgularken “Fırat bey bana aylık olarak toplu para atardı ben de bu parayı motivasyon amaçlı ekibe dağıtırdım” dedi.
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