Canlı yayında yüzyılın Müslüman katliamı!

Gazze'de patlama görüntülerini kaydeden AA muhabiri Mustafa Deveci, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Deveci, “10.50’den itibaren birçok noktaya hava saldırısı düzenlendi. Biz de canlı olarak aktarmaya çalıştık. Bölgede yine dumanlar yükseliyor. Buna benzer sahneler her gün her saat yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

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