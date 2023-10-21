Canlı yayında soykırım! Gazze’nin kuzey kesimlerine bomba yağmuru A Haber’de

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanları aralıksız olarak devam ediyor. Sivil hedef gözetmeksizin Gazze’nin kuzeyine bomba yağdırılıyor. O anlar bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Taha Hazar tarafından ekrana taşındı.

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