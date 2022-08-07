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Canlı yayında ortalık karıştı! Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı

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Giriş: 07.08.2022 07:56
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrasında ise Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Enginyurt'un ardından bu kez DP'li vekilin koruması Latif Şimşek'i darp etti.
Cemal Enginyurt Latif Şimşek’e saldırdı
Cemal Enginyurt Latif Şimşek'e saldırdı
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