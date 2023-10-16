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Canlı yayında obüs sesleri! Gazze sınırında askeri hareketlilik

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 14:27
İsrail ordusu günlerdir abluka altındaki kente sevkiyat yapıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.
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