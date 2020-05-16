Canlı yayında flaş çağrı: HDP Türkiye'nin güvenlik meselesi haline gelmiştir! Kapatılmalıdır |Video

Van'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcı Serdar Üsküplü, siyasi partilere flaş çağrı yaptı. Üsküplü, “Daha 2 gün PKK’nın hain pususuyla iki vefa destek grubu üyesi şehit edildi. Bu olaydan sonra düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar içerisinden HDP’nin ilçe başkanı ve 5 tane yöneticisi bulunuyor. Nerede bir terör eylemi duysak arkasından HDP’nin çıktığını görüyoruz. HDP, PKK’nın parlamentodaki yasal koludur. HDP’nin kapatılması bugün Türkiye için bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bütün siyasi partilerimizin HDP’nin kapatılması için üzerilerine düşen görevi yerine getirme zamanı gelmiştir.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni partilere grup kurması için vekil verebiliriz sözleri… İyi Parti ile HDP arasındaki danışıklı dövüş… Akşener'in Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu bir Memleket Masası önerisi… Canan Kaftancıoğlu'nun darbe iması sözleri ve adından CHP'li Engin Altay'ın erken seçim istemi… Tüm bu yaşananlar ne anlama geliyor? MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter, AK Parti Milletvekili İffet Polat ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcı Serdar Üsküplü A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yeni partilere grup kurmak için vekil verebiliriz açıklamalarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter, "Demokrasi ahlakı olan, milli iradeye bir nebze hürmeti olan herkes milletvekilleriyle ilgili kurulan pazara tepki gösterir. Milletvekilleri alınıp satılacak bir meta mıdır? CHP bunu alışkanlık haline getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugünler DEVA ve Gelecek Partileri için yapmak istediği bu durumu 2018 yılın İyi Parti için yapmıştı. Bu yapılan milli iradeye ve demokrasiye suikasttır." İfadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Memleket Masası' önerisiyle ilgili de sert sözler ifade eden Yönter, "Fetullah Gülen'i aklama ver kurtarma projesi… Ayıp, utanıyorum." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇANTASI TALİMAT LİSTESİYLE DOLU"

'CHP Genel Başkanı yanlış yolda! Ona akıl verenler onu ve ülkemizi uçuruma çektiklerini biliyorlar ama Kılıçdaroğlu bilmesine rağmen bu yolda devam ediyor' diyen Yönter, "Çantası talimat listesi ile dolu. Bir de utandan yüzü kızarmadan Sayın Genel Başkanımızın (Bahçeli) açıklamayla talimat yapabildiğini söylüyor. Bu edepsizlik, ahlaksızlık varsa bir bildiğin açıkla, ispat et göster. Milliyetçi Harekat Partisi'nin Lideri hiç kimseden talimat almaz. Sen kimden talimat aldığına bak Sayın Kılıçdaroğlu!" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, İyi Parti'nin HDP ile yeni bir anayasa için çalışmalar yaptığını hatırlattı. Üsküplü, "Türkiye ABD'ye karşı milletiyle bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki hain darbeden sonra milletimiz milliyetçi eksende birleşmiştir. Bu ittifaklar (Millet İttifakı) bu kuvveti dağıtmak üzere yapılıyor. Bu ittifaka Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerinin de dahil edildiğini görüyoruz. Bu millet vekili kiralamaları bir anlamda ittifaka davettir. Meral Akşener'in içerisinde Babacan ve Davutoğlu'nun da bulunduğu masaya daveti milli masa daveti olamaz çok açıktır ki bu bir 'Atlantik Masası'na davettir." dedi.

"HDP, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELMİŞTİR"

Van'da terör örgütü PKK'nın Vefa Destek Grubu'na yönelik hain saldırısıyla ilgili Üsküplü, "Daha 2 gün PKK'nın hain pususuyla iki vefa destek grubu üyesi şehit edildi. Bu olaydan sonra düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar içerisinden HDP'nin ilçe başkanı ve 5 tane yöneticisi bulunuyor. Nerede bir terör eylemi duysak arkasından HDP'nin çıktığını görüyoruz. HDP, PKK'nın parlamentodaki yasal koludur. HDP'nin kapatılması bugün Türkiye için bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bütün siyasi partilerimizin HDP'nin kapatılması için üzerilerine düşen görevi yerine getirme zamanı gelmiştir." İfadelerini kullandı.