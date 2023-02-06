Canlı yayında deprem yakalanan A Haber muhabiri Esra Arpa yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından A Haber ekipleri 10 ili etkileyen felaketin boyutlarını ekrana taşıyor. Bu noktalardan biri de Malatya’ydı. A Haber muhabiri Yüksel Akalın yine A Haber muhabiri Esra Arpa ile bölgeden son durumu aktarırken canlı yayında deprem meydana geldi. Esra Arpa o anlarda neler yaşadığını canlı yayında anlattı. Esra Arpa yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Malatya'da A Haber muhabiri Yüksek Akalın depremin felaketini anlatırken canlı yayında depreme yakalandı ve küçük bir kızı kucağına alarak bölgeden uzaklaştı. O sırada Yüksel Akalın ile görevde olan Esra Arpa yaşadıklarını anlattı. Esra Arpa yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Arpa canlı yayında şunları söyledi:

"Çok zorlu bir dakika yaşadık. Depremin olduğu noktada çok zorlandık. Biz bir otele doğru çekim yapmak için gidiyorduk ve oradaki arama-kurtarma çalışmalarını takip edecektik. Orada bir artçı meydana geldi ve deprem bölgesinde kaldık. Şu anda konuşmak dahi çok zor geliyor.

Olay anında çok korktuk. Bir anda oldu depremin, binaların ve toz bulutlarının arasında kaldık. Gittik geldik yer adeta kaydı. Dehşet bir andı ve o sırada arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Kaçmaya çalışıyorlardı ve bizim için çok zor bir andı. Şu anda ben hala şokun etkisindeyim. Yüksel Akalan'ın cesaretiyle oradan çıkmayı başardık.

Onun cesareti olmasaydı belki daha farklı bir durum yaşayabilirdik. Burada hep beraber zorlu bir süreç yaşıyoruz. Devletin imkanları ve gücü sayesinde güvenli bir alandayız. Bunun için teşekkür ediyorum."