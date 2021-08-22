23 Ağustos 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Canlarını hiçe sayıyorlar! İnternet fenomenliği nereye gidiyor?
Esenyurt'ta binanın çatısında sosyal medya için video çeken Kübra Doğan, çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi. Bu tüyler ürperten olayın ardından 'İnternet fenomenliği nereye gidiyor?' sorusu gündeme geldi. A Haber'e konuk olan Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı. İşte haberin detayları...