Çankaya'da sokak köpeği sorunları bitmiyor! Sokak köpeği saldırısında 64 yaşındaki Habibe Yayık 8 yerinden ısırıldı

Ülke genelinde artan köpek saldırılarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının barınaklarda güvence altına alınması talimatını vermişti. Ak Partili belediyeler talimatı yerine getiriyor. CHP’li belediyelerse hiçbir çalışma yapmadı. Bununla da kalmayıp "birlikte yaşayacağız" kampanyası başlattı. Ancak bu kampanyanın faturası ağır oldu. Son olay Ankara Çankaya’da yaşandı. 64 yaşındaki Habibe Yayık bakın ölümden nasıl döndü.