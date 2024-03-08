Cani Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? ABD'den iade süreci nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı

ABD'ye kaçan cani anne ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? İade süreci nasıl işleyecek? Çocuğun ABD vatandaşı olması süreci nasıl etkiler? Avukat Hadi Dündar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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