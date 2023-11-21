Candanlar cezaevini karıştırdı! Yemek siparişi vermek istemişler

Sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para aklama soruşturması tutuklanan çok sayıda isim var. Bahar-Nihal candan kardeşler de cezaevinde. En son, adliyede gözyaşlarına boğuldukları anın görüntüyle gelmişlerdi gündeme. Cezaevi günlerine dair de bilgiler var. Kurallara uymayıp kavga çıkardıkları söyleniyor.

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