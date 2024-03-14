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Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi

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Giriş: 14.03.2024 07:34
Güncelleme:14.03.2024 07:46
İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Acı'nın ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a oradan ABD’ye kaçan katil Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Katil ve canavarın fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti.
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