Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi

İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Acı'nın ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a oradan ABD’ye kaçan katil Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Katil ve canavarın fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti.