13 Temmuz 2023, Perşembe
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Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na “Zekanı konuşturmayı dene” mesajı
Seçim sonrası CHP'de sular durulmuyor. Aralarının gergin olduğu bilinen Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yeni kriz patlak verdi. Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun, kendisine yönelik söylediği "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum” sözlerine cevap verdi. İşte tansiyonu bir kez daha yükseltecek o cevap...