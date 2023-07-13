13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na “Zekanı konuşturmayı dene” mesajı

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na “Zekanı konuşturmayı dene” mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2023 16:24
Seçim sonrası CHP'de sular durulmuyor. Aralarının gergin olduğu bilinen Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yeni kriz patlak verdi. Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun, kendisine yönelik söylediği "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum” sözlerine cevap verdi. İşte tansiyonu bir kez daha yükseltecek o cevap...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trol ordusuyla sanal savaş
Trol ordusuyla sanal savaş
Şok cevap: Zekanı konuşturmayı dene
Şok cevap: Zekanı konuşturmayı dene
Tahıl ambarında hasat zamanı!
Tahıl ambarında hasat zamanı!
İzmir’de kentsel dönüşüm mercek altında
İzmir'de kentsel dönüşüm mercek altında
NATO sonrası AB ile ilk temas!
NATO sonrası AB ile ilk temas!
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
Görüşme başladı! İşte ilk görüntüler
Görüşme başladı! İşte ilk görüntüler
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Erdoğan – Bahçeli görüşmesi saat 14’te
Erdoğan – Bahçeli görüşmesi saat 14’te
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesaj
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesaj
Basın mensuplarının sorularını yanıtladı!
Basın mensuplarının sorularını yanıtladı!
Daha Fazla Video Göster