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Canan Barlas ile Gündem | “Türkiye’ye kur operasyonu" ve pere arkası...

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Giriş: 27.12.2021 01:16
A Haber’de her pazar saat 21:00'de ekranlara gelen ve 3 saat süren Canan Barlas ile Gündem programında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli konular masaya yatırıldı. Son döneme damga vuran meselelerden biri olan “Türkiye’ye kur operasyonu" ve pere arkası irdelendi. Programda; Pandemi kapanmalarının ekonomiye etkisi nasıl oldu?, FETÖ ve CHP ekonomi kumpasının neresinde? Türkiye’nin önü neden kesilmek isteniyor?, Kur Korumalı Mevduatın avantajları neler?, Döviz manipülatörleri” nasıl deşifre oldu?, Kur bahaneli provokasyonlar nasıl boşa çıktı? Manşetlerle kur operasyonu mu?, İBB’de kadrolar terör örgütlerine mi emanet?, Millet İttifakı’nda adaylık tartışması… Kemal Kılıçdaroğlu aday mı değil mi? başlıkları öne çıktı. Canan Barlas ile Gündem’de AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz önemli yorumlarda bulundular. 26 Aralık 2021 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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Canan Barlas ile Gündem | “Türkiye’ye kur operasyonu ve pere arkası...
Canan Barlas ile Gündem | “Türkiye’ye kur operasyonu" ve pere arkası...
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