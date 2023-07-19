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Çanakkale'nin yeşili siyaha döndü! 500 hektarlık alan zarar gördü ormandan geriye kül yığını kaldı

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 15:41
Çanakkale'de 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangının 500 hektarlık alan küle döndü. Yemyeşil alanlar siyaha döndü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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