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Çanakkale'deki yangına 6 uçak, 15 helikopterle müdahale sürüyor! 8 köy tahliye edildi

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 15:37
Çanakkale'de orman yangını sürüyor. Bölgede risk altında bulunan 8 köy tahliye edildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Çanakkale'deki yangına 6 uçak, 15 helikopterle müdahale sürüyor. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül son aktardı.
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