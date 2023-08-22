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Çanakkale'deki orman yangını büyüyor! Alevler hastaneye ve üniversiteye yaklaştı

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Giriş: 22.08.2023 18:52
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan; Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu. Alevlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve devlet hastanesi kampüslerine de yaklaştığı görüldü. Bursa ve Bilecik'te de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
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