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Çanakkale’de tırın dorsesine saklanan kaçak göçmenler yakalandı

İHA
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Giriş: 07.01.2022 16:31
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde arabalı feribotun içinde bulunan bir tırın dorsesine brandayı keserek içerisine saklanan Fas uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, kaptanının dikkati sayesinde emniyet güçlerine teslim edildi.

Olay, gece yarısı saat 00.15 sularında Lapseki'nin Çardak beldesinde yaşandı. Bursa'dan aldığı yükü Bosna Hersek'e götürmek için yola koyulan tır sürücüsü, Çardak beldesinde arabalı feribota bindi.

BRANDAYI YIRTARAK İÇERİ GİRDİLER

Feribot içerisinde bulunan Fas uyruklu 3 düzensiz göçmen de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için M31-E-341 plakalı tırın dorsesindeki brandayı yırtarak içine girdi.

KAPTAN DURUMU TIR ŞOFÖRÜNE BİLDİRDİ

Daha sonra içeriden brandayı diken 3 düzensiz göçmen saklanmaya başladı. Brandanın kesildiği yerden dikildiğini ancak dikişin tutmadığını fark eden feribot kaptanı, durumu tır sürücüsü ve polis ekiplerine bildirdi.

Çardak beldesinden Gelibolu ilçesindeki feribot iskelesine yanaşan feribotun içerisinden inen tır, polis ekipleri tarafından durduruldu. Dorsede bulunan branda sürücü eşliğinde açılınca içeride gizlenen Fas uyruklu 3 düzensiz göçmen ortaya çıktı. Düzensiz göçmenler Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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