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Çanakkale’de tarihi gün! Simgelerin Köprüsü açılışa hazır

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 09:46
Türkiye tarihi bir ana daha şahitlik edecek. Destan yazılan Çanakkale Boğazı’na yapılan köprüsünün açılışı bugün yapılacak. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Dev projenin Gelibolu ayağında yapılan yol ve tünelleri A Haber muhabiri Umut Işık anlattı.
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