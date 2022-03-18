Çanakkale’de tarihi gün! Simgelerin Köprüsü açılışa hazır

Türkiye tarihi bir ana daha şahitlik edecek. Destan yazılan Çanakkale Boğazı’na yapılan köprüsünün açılışı bugün yapılacak. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Dev projenin Gelibolu ayağında yapılan yol ve tünelleri A Haber muhabiri Umut Işık anlattı.

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