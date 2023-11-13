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Çanakkale'de sağanak sonrası sel! Yağış ve fırtınada köprüler yıkıldı, tekneler alabora oldu

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 14:43
Çanakkale'de etkili olan sağanak sonrası sel ve taşkınlar meydana geldi. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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